Coppa Italia | definita anche la data ufficiale della finale 2023-2024

(Di lunedì 26 giugno 2023) In giornata il Consiglio FederaleLega Serie A ha definito, dopo le date ufficialinuova stagione di Serie A (vedi QUI), adessoquelleprossimadi. Ecco la decisione– Si giocherà mercoledì 15 maggiola. Come di consueto, sarà lo Stadio Olimpico di Roma il teatro di questo match proprio come l’ultimavinta dall’Inter contro la Fiorentina. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...

Trapattoni Con marzo ritorna ladei Campioni. I Campioni d'guidati dal Trap, dopo aver eliminato i ciprioti dell'Omonia e i nordirlandesi del Glentoran, hanno strappato nel finale un ...... mai competitiva in campionato, fuori ai gironi di Champions ed eliminati in semifinale sia dallasia dall'Europa League. Per i bianconeri, ora, un solo obiettivo: dimenticare quanto ...Laè invece andata a Christian Vieri e Nicola Amoruso che hanno sconfitto Paolo Di Canio - Luigi Di Biagio. Per il girone femminile sono state Laura Calvo ed Eva Gini le campionesse, ...

Cagliari Palermo Coppa Italia, si gioca in campo neutro: le possibili sedi Cagliari News 24

Il presidente dell’Inter Steven Zhang in vacanza a Napoli a bordo del suo yacht dopo aver preso parte a Celebrity Chef, il programma di ...Si è tenuta oggi la Assemblea della Lega Basket Serie A in modalità video conferenza. È stato definito il planning della prossima stagione 2023-24 che sarà aperta dalla Frecciarossa Supercoppa in prog ...