Copia il compito dal telefono alla Maturità | il provvedimento è esemplare

(Di lunedì 26 giugno 2023) Voleva usare lo smartphone perre e superare più facilmente la seconda prova scritta dell'esame di, ma il suo gesto non ha fatto altro che complicare le cose. E la commissione si è accorta di tutto. Uno studente del liceo Vico di Sulmona, in provincia di L'Aquila, ricorderà...

Unnient'affatto semplice. Come accedere ai documenti fiscali e reddituali del coniuge Sul ... l'Agenzia delle Entrate è tenuta a forniredelle informazioni in suo possesso al coniuge ...Il protagonista scopre così di appartenere ad un'élite di guerrieri che hanno ildi ... con diversi passaggi che sembrano un parodico- incolla dalla saga di Predator, ma anche nelle ......- ha spiegato il fondatore e direttore artistico Edoardo Sylos Labini - e il nostroè ... la città di Cavour, dove nacque la tipografia e si stampò la primadella Divina Commedia; qui dal ...

Prima prova Maturità 2023: la bella copia è obbligatoria Skuola.net

Paul Whybrew, conosciuto come «il maggiardomo silenzioso», è stato incaricato dal re Carlo in persona per selezionare e custodire le pagine del diario segreto ...Copiare all'esame di Maturità è un reato: ecco quali sono i rischi penalmente rilevanti e quelli che incidono sul percorso scolastico dello studente.