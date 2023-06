Coop e Amnesty International | 111 500 cartoline per dire NO alla violenza in Iran

(Di lunedì 26 giugno 2023) «Donna, vita, libertà», tre parole che affondano le radici nella storia e che racchiudono i principi delle proteste in difesa dei diritti delle donne. Per supportare loro, e sottolineare le gravi violazioni dei diritti umani in corso da mesi in, presso l'ambasciata del Paese a Roma la consegna dellecontro lain presenza di attivisti e attiviste

Da112mila cartoline all'ambasciata iraniana La campagna "Donna, vita, liberta'" per dire no alle violenze 23 giugno 2023L'iniziativa "Donna. Vita. Libertà" diInternational oggi si è conclusa con il tentativo di consegnare le oltre 100mila firme raccolte tra soci e clientiall'ambasciatore iraniano a Roma. Sabouri non ha voluto ricevere ...C'era la polizia davanti all'ambasciata dell'Iran. Uno sguardo discreto ma attento puntato sui volontari diItalia che proprio dalla parte opposta della strada (non è stato consentito loro avvicinarsi al cancello) erano alle prese con un enorme sacco di iuta con sopra scrittoe con ...

