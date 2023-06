AGI/Vista - Blitz di +Europa nel corso delorganizzato alla Camera dei deputati in occasione della "Giornata mondiale contro le droghe". Proprio mentre stava intervenendo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il deputato ...Il portale del club aveva evidenziato la larga concordanza emersa nelnecessità di lasciare integre le croci esistenti, perch testimonianze significative di uno spaccato culturale, e ...Scontro fra Riccardo Magi dei Radicali e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni alorganizzato alla Camera in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe. Al radicale che protestava con cartelli (eliminati dai commessi) parlando di "sei milioni di consumatori", ...

Convegno sulla droga, scontro Meloni-Magi: "ora c'è altro governo ... Il Sole 24 ORE

Roma, 26 giu. (askanews) - Scontro fra Riccardo Magi dei Radicali e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al convegno organizzato alla Camera in occasione della Giornata Mondiale contro le droghe ...Il deputato solleva dei cartelli: "Cannabis: non ci pensa lo Stato, ci pensa la mafia". La premier, caustica: "Sono stata anche io al 3 per cento, so cosa vuol dire cercare visibilità". E attacca Netf ...