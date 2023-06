Controlli a tappeto nella vendita di mitili | raffica di sequestri della Polizia di Stato

(Di lunedì 26 giugno 2023) Tarantini Time Quotidiano Continua senza sosta, soprattutto nel periodo estivo, l’attività di controllodifinalizzata al contrastoillegale dei prodotti ittici. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente al personale dell’Asl, hanno effettuato diversi servizi di monitoraggio lungo la SP 78 Circummarpiccolo per individuare eventuali soggetti dediti allaillegale di, in particolare di cozze nere. Gli investigatori, dopo aver notato, alle prime ore del mattino, due imbarcazioni, giungere da mare verso le banchine, hanno deciso di procedere ad un controllo mentre l’equipaggio era intento nelle operazioni di scarico del pescato. A seguito delle verifiche espletate, al proprietarioprima ...

Raffica didei carabinieri di Quartu al Poetto e nel lungomare insieme ai Nas, alla polizia Locale e agli uomini dell'Ispettorato del Lavoro. Nelle verifiche, avvenute mentre i locali erano in piena ...Prigozhin ha annunciato di voler andare "fino in fondo" contro l'esercito di Mosca e la capitale blinda gli accessi con. Dopo le tensioni intestine che il gruppo Wagner e il suo comandante covavano contro il governo centrale di Putin sembra essere il tempo di una mobilitazione paragonabile ai ...... consentano, l'individuazione di target sensibili su cui indirizzare ispezioni emirati ... La natura dei problemi sulrende illusorio pensare di farcela da soli. Così come uniti si può ...

Controlli a tappeto contro il lavoro nero: sette casi a Fasano La Gazzetta del Mezzogiorno

TARANTO – Continua senza sosta, soprattutto nel periodo estivo, l’attività di controllo della Polizia di Stato finalizzata al contrasto della vendita illegale dei prodotti ittici. I poliziotti del ...La novità Dopo l’inchiesta della Procura su presunte contraffazioni, il Consorzio ha chiesto più verifiche Mentre la Procura della Repubblica di Sondrio procede con l’indagine tesa a far luce su un’ip ...