Contorno occhi anti age | arriva il siero “effetto botox” Per lui e per lei

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 26 giugno 2023) Illike” a base di peptidi dinamici funzionali è il prodotto beauty must have del momento. A svilupparlo è LeLang Skincare ed è perfetto per lui e per lei Sembrama non è! Si tratta, invece, dellike” a base di peptidi dinamici funzionali ad azione mirata e acido ialuronico. Un prodotto rivoluzionario formulato dal team di esperti e ricercatori LeLang Skincare che promette unalto age e curativo in una delle aree più delicate – e spesso sofferenti – del viso. Tra i best seller del marchio 100% made in Italy, Eyes Duo Peptide è formulato con peptidi dinamici funzionali ad azione mirata ed è pensato per contrastare le borse e le piccole rughe intorno ...