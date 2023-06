Consulta | “Agli Statali la liquidazione va erogata subito”!

L'Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso Invia una nuova domandaesperti SOTTOPONI UN ......raggiunge il 100% delle presenzeincontri + massimo 2 accompagnatori con scontistica al 30 % (valido per qualunque settore secondo disponibilità) Per maggiori informazioni sui prezziil ...la licenza . La nostra licenza non si applicaeventuali contenuti di terze parti presenti in questo articolo, che rimangono soggetti alle condizioni del rispettivo detentore dei ...

Tfs, sulla buonuscita agli statali la Consulta dice stop ai ritardi Tfs ... LA NOTIZIA

L’Inps accelera sull’anticipo della liquidazione agli statali a tasso agevolato, dopo che la Consulta si è espressa contro il pagamento differito del Tfs nel settore pubblico.La Corte costituzionale, con una sentenza, ha obbligato lo Stato a liquidare senza ritardo i Tfs ai dipendenti pubblici andati in pensione. Paura per la tenuta dei conti Inps ...