(Di lunedì 26 giugno 2023) Sono "in aumento ididell'economia italiana, soprattutto nell'industria": il centro studi dicon l'analisi mensile 'congiuntura flash' rileva una "più ...

Sono "in aumento idi indebolimento dell'economia italiana, soprattutto nell'industria": il centro studi dicon l'analisi mensile 'congiuntura flash' rileva una "crescita più fragile". "Si ...Sono "in aumento idi indebolimento dell'economia italiana, soprattutto nell'industria": il centro studi dicon l'analisi mensile 'congiuntura flash' rileva una "crescita più fragile". "Si ...E' quanto stima il Centro Studi dinell'ultima Congiuntura Flash. Secondo gli economisti di viale dell'Astronomia, si continuano ad accumularedi indebolimento, specie per l'...

Confindustria: "Segnali indebolimento, crescita più fragile' - Ultima Ora Agenzia ANSA

La crescita è più fragile, con il lento calo dell’inflazione e il credito più caro. I servizi sono meno dinamici, le costruzioni reggono, ma l’industria perde ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 giu - Crescita piu' fragile in Italia secondo il Centro Studi Confindustria. Secondo 'Congiuntura Flash' del CsC, infatti, si continuano ad accumulare segnali ...