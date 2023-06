Confindustria | segnali indebolimento | crescita più fragile

(Di lunedì 26 giugno 2023) Si continuano ad accumularedi, specie per l’industria e le costruzioni. Inflazione: scende lenta ma tassi in aumento frenano consumi e investimenti

Si continuano ad accumularedi indebolimento, specie per l'industria e le costruzioni, sebbene il +0,6% del Pil italiano ... E' quanto segnala il Centro Studinel bollettino ...'Secondo #aumentano idi indebolimento dell'economia, a causa dell'inflazione e dei tassi di interesse in salita. Il trionfalismo del governo ci porta fuori strada. Serve recuperare i ...Si continuano ad accumularedi indebolimento, specie per l'industria e le costruzioni, sebbene il +0,6% del Pil italiano ... E' quanto segnala il Centro Studinel bollettino ...

'Segnali di indebolimento, la crescita è più fragile' Agenzia ANSA

Secondo Confindustria sono "in aumento i segnali di indebolimento dell'economia italiana, soprattutto nell'industria". Lo spiega l'analisi mensile del centro studi dell'associazione degli industriali.Sono oltre le incognite, dal tentato golpe ai timori sui tassi d'interesse, che pesano sui listini. Nel giorno dell'avvio del Forum di Sintra le Borse europee viaggiano deboli - Confindustria: "Aument ...