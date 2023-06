Confapi Napoli plaude alla riforma Nordio | Abuso d’ufficio | l’abolizione renderà più efficiente burocrazia

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) “dell’, prevista d, è un primo passo, importante, per rendere piùla macchina dello Stato, ma da solo non basta. Da troppo tempo, infatti, le iniziative imprenditoriali sono ostacolate d, invadente e inutile. Una situazione paradossale che ha fortemente rallentato l’economia italiana ma anche lo sviluppo del Sud”. Lo dichiara Raffaele Marrone, presidente di. «La necessità di una sburocratizzazione e di una velocizzazione dei processi decisionali e autorizzativi era stata sottolineata, come un refrain, da tutti, per decenni. In primis dal mondo della politica. Una serie infinita di parole a cui, fino a poco fa, non ...