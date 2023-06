Concorso Comune di Diamante | 1 Posto da Istruttore

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 26 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1ditecnico amministrativo, a tempo indeterminato, per il settore III urbanistica Il responsabile dell’ufficio personale, vista la propria determinazione n. 71 del 25 maggio 2023, avvisa che ildi, Provincia di Cosenza, ha avviato la procedura per l’assunzione delle seguenti unita’ di personale a tempoindeterminato:pubblico, per esami, per la copertura di un, a tempo pieno ed indeterminato, ditecnico amministrativo, area istruttori del CCNL 2019-2021, da assegnare al settore III urbanistica, demanio, patrimonio, SUE, servizi cimiteriali, gestionerifiuti, verde pubblico e manutenzione ...