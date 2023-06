Concorso Comune di Ceriano | 1 Posto da Istruttore

(Di lunedì 26 giugno 2023)pubblico, per la copertura di 1ditecnico, area I1, a tempo indeterminato, per il servizio al territorio E’ indettopubblico, per esami, per la copertura di 1con profilo professionale ditecnico area I1 (ex categoria C1) – servizio al territorio, a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIl bando integrale, con indicazione anche delle successive date e sedi delle prove, e' pubblicato sul sito internet deldiLaghetto(MB) www.-laghetto.org - sezione «bandi di» dell'albo pretorio on-line dell'ente http://alboonline.cityware.it/frontOffice/ap index.php Requisiti ed Invio ...

...nati in Liguria o essere in possesso della residenza in undella Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al; ...di Reggio Calabria per assumere 32 diplomati, nel ruolo di agenti di polizia municipale e istruttori contabili. Candidature entro il 26 giugno ;Provincia di Bergamo per 51 ...... ricostruire, promuovere e diffondere insieme una cultura che tenga conto della funzione sociale della nostra professione e riconosca la salute mentale come un diritto e un "bene". Vincono 700 ...

Concorso al comune, online l'elenco degli ammessi alle prove scritte per istruttore amministrativo MessinaToday

Anghiari si prepara a vivere le emozioni della manifestazione che, come ogni 29 giugno, celebrerà la famosa Battaglia combattuta nel 1440 ...Per la prima volta, il prossimo vincitore del concorso internazionale di violino 'Premio Paganini' in programma a Genova a ottobre 2023 si esibirà al museo del Louvre di Parigi e alla Guildhall di Lon ...