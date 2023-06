Comprare casa a Roma | qual è la situazione del mercato?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 26 giugno 2023) Acquistare unaoggi potrebbe non essere affatto semplice. Ilimmobiliare nella città eterna, infatti, è piuttosto particolare. Un aspetto cruciale che complica gli acquisti di immobili aè l’aumento dei costi dei mutui, strumento utilizzato da tantissimi italiani per poter acquistare un immobile. Tuttavia, con pazienza e con un pizzico di fortuna è possibile concludere affari anche sul territoriono. Lamutui Per quanto riguarda i mutui immobiliari, si è verificato un aumento dei tassi di interesse negli ultimi tempi, il che ha spinto i clienti a optare per un mutuo a tasso variabile. Questa scelta può essere motivata da diverse ragioni, ma principalmente il richiedente del mutuo spera in questo modo di alleggerire la rata mensile, sperando ...