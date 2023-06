Come fare staking su Ledger

Leggi su blockworld

(Di lunedì 26 giugno 2023) Ilè un hardware wallet per criptovalute. Caratterizzato dal formato USB, si utilizza solo quando viene collegato a un computer, per ridurre al minimo i rischi di attacco hacker. Le informazioni contenute nel dispositivo non si possono cambiare se non sei tu,proprietario, a modificarle. Serve per gestire le tue operazioni con le criptovalute. Grazie al, puoi conservare o trasferire valuta. Una volta effettuato l’accesso al dispositivo, basta utilizzare i pulsanti per inserire il Pin scelto. Dopo aver utilizzato entrambi i pulsanti per confermare, si otterrà una frase da 24 parole da scrivere sul foglio presente nella confezione. Fatto questo, sarà possibile gestire subito Bitcoin ed Ethereum. Diamo un’occhiata più da vicino ail portafogliopuò essere utilizzato per ...