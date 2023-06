Colosseo | turista incide nome fidanzata sul muro – Video

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Unha sfregiato il, scrivendo ildellasu undel monumento con un mazzo di chiavi. Ilè finito sui social. Ed è di oggi la denuncia dell'Ente Parco Archeologicoal comando carabinieri di piazza Venezia del deturpamento di un laterizio dell'Anfiteatro Flavio a opera di due turisti stranieri. L''impresa", filmata e postata su Twitter, risale a venerdì scorso. Nel, attraverso il quale i carabinieri, in collaborazione con i colleghi del comando Tutela Patrimonio Culturale, stanno tentando di risalire ai responsabili. Nel filmato si vede proprio il ragazzore il laterizio con una chiave per lasciare ai posteri la scritta 'Ivan + Hayley 23/6/23'. I due dovranno ...

"Ritengo molto grave quanto accaduto al. Spero ilsia sanzionato affinché comprenda appieno la gravità del gesto. Serve rispetto della nostra storia e cultura. Non possiamo ...Rischia almeno quindicimila euro di multa e il carcere fino a cinque anni il giovane- ancora non identificato - che ha imbrattato ilincidendo con delle chiavi il nome suo e della fidanzata (Ivan+Haley 23) su una delle mura dell'Anfiteatro Flavio. Alcuni presenti ...'Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che unsfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, un patrimonio della storia come il, per incidere il nome della sua ...

Sfregio al Colosseo, turista incide su una parete il nome della fidanzata ilGiornale.it

Guai per un turista a Roma. Il giovane, ancora non identificato rischia quindicimila euro di multa e il carcere fino a cinque anni per aver imbrattato il Colosseo incidendo con delle chiavi il suo nom ...(Adnkronos) – Un turista ha sfregiato il Colosseo, scrivendo il nome della fidanzata su un muro del monumento con un mazzo di chiavi. Il video è finito sui social. “Reputo gravissimo, indegno e segn ...