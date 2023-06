Coldplay a San Siro | Chris Martin omaggia Milano con “O mia bela Madunina” | pubblico in delirio Sugli spalti anche Gwyneth Paltrow – VIDEO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Se a Napoli iavevanoto la città con “Napule è” di Pino Daniele, suin molti avevano scommesso su “O mia”. E, infatti,ieri sera non ha deluso le aspettative nel suo ritorno dopo sei anni. Proprio nel set acustico, sul finale del concerto, con chitarra alla mano, il leader della band ha intonato per intero il celebre brano meneghino. Un gesto di affetto per ilmilanese che l’ha sempre accolto a braccia aperte allo Stadio San. I numeri? Le quattro date (si bissa stasera poi il 28 e 29 giugno) hanno totalizzato 224mila spettatori (quindi 4 sold out) con una vendita di biglietti in tempi record. I motivi del successo? La formula di...