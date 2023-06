Cocciaretto-Siniakova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 giugno 2023) Elisabettase la vedrà contro Katerinanel primo turno del WTA 250 di Bad(Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. Esordio sui prati per la giovane marchigiana, che torna in azione dopo l’ottimo terzo turno conquistato al Roland Garros. Non sarà un’operazione semplice contro la ceca, tennista molto abile in condizioni erbivore. Il bilancio dei precedenti è in perfetta parità (1-1) ma le due non si sono mai incontrate su questa superficie.partirà leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. In palio per lei un ottavo di finale eventualmente alla portata contro la russa Evgeniya Rodina, che all’esordio ha lasciato le briciole alla statunitense Katie Volynets. PROGRAMMA E ...