Cnel | presentazione della relazione 2022 su livelli e qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche

(Di lunedì 26 giugno 2023) ROMA – L’azionePubblica Amministrazione è stata quanto mai determinante in un periodo storico durante il quale si è reso necessario rispondere a sfide enormi e dal marcato impatto sociale. Le conseguenzepandemia da Covid-19, da cui è scaturita una crisi non solo sanitaria, ma anche sociale ed economica, così come la necessità di dare pronta attuazione al PNRR e i risvolti del conflitto in Ucraina, prima tra tutte l’emergenza energetica che ne è conseguita, hanno conferito aipubblici una rinnovata centralità. In quest’ottica, la valutazionee delle performance dellein termini diresi a cittadini e imprese assume un significato ancora più importante rispetto al passato. Ciò sia ...