CM Punk salta la Media Scrum post-Forbidden Door | Tony Khan minimizza | “Ha preso parte a molti incontri con i media”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 26 giugno 2023) Durante la, è stato chiesto adell’assenza di CMdalla conferenza stampa, in maniera molto maliziosa visto che la sua ultima apparizione in tale sede ha creato il grande caso con l’Elite, in quel di All Out 2022. Il boss AEW hato quest’assenza, affermando che il Best in the World haa “diversi eventi con idal suo ritorno“, ma sembra chiaro che la sua assenza abbia a che fare con la situazione attuale, in fase di ricostruzione, con buonadel roster. Omega, Young Bucks e Adam Page su tutti. “E’ un grande al microfono, con i ...