Clima | ambiente | disuguaglianze e Ultima Generazione | di cosa si è discusso alla terza serata di «Open Space» – Il video

(Di lunedì 26 giugno 2023) Chi paga il conto della transizione ecologica? La domanda che ha dato il via al terzo incontro del ciclo: le lotte che costruiscono il futuro ha raccolto risposte molto diverse dagli ospiti. «Lo paghiamo ancora tutti. In particolare quei Paesi che meno incidono sul bilancio globale delle emissioni», ha spiegato Andrea Grieco dal palco di Ostello Bello. Per Chiara Ratti e Francesca Fariello, il duo di Cibo Supersonico, il primo passo non può che essere la consapevolezza individuale: «È facile andare dai grandi a pretendere che rispettino l’, ma spesso non abbiamo idea nemmeno noi diandiamo a votare e dell’impatto di ciò che facciamo nel nostro quotidiano». E a chi dice che il costo delle politichetiche rischia di finire sulle spalle dei più deboli, l’assessora ...