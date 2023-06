Classifica film al botteghino 19 giugno – 25 giugno

(Di lunedì 26 giugno 2023) Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani deiproiettati in Italia dal 19al 25. 1 ELEMENTAL Regia di Peter Sohn Con Shila Ommi, Innocent Ekakitie, Matthew Yang King, Leah Lewis Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 93 min 2 THE FLASH Regia di Andy Muschietti Con Antje Traue, Temuera Morrison, Saoirse-Monica Jackson, Rudy Mancuso Genere Azione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 144 min 3 SPIDER-MAN – ACROSS THE SPIDER-VERSE Regia di Joaquim Dos Santos Con Daniel Kaluuya, Issa Rae, Rachel Dratch, Karan Soni Genere Animazione Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 136 min 4 LA SIRENETTA Regia di Rob Marshall Con Awkwafina, Jude Akuwudike, Daveed Diggs, Jacob Tremblay Genere Musical Produzione Stati Uniti, 2023 Durata 135 ...

