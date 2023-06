Circeo | resta bloccato sugli scogli | interviene al Guardia Costiera

(Di lunedì 26 giugno 2023) San Felice– Sono stati due i mezzi navali delladi Terracina a intervenire, nel pomeriggio di sabato 24 Giugno, in una zona impervia del promontorio del, in soccorso di un uomo rimasto ferito. Il malcapitato, che aveva riportato abrasioni ed accusava un forte dolore alla gamba, non era più in grado di risalire lungo le asperità del promontorio e si trovavain una zona raggiungibile solo via mare. La Sala operativa delladi Terracina, ricevuta la chiamata di soccorso, ha inviato in zona due mezzi, la motovedetta CP 834, dotata di tutto quanto necessario per condurre attività di ricerca e soccorso in mare con ogni condizione meteomarina, e il Gommone veloce GC B117, in grado di manovrare più agevole in prossimità ...

