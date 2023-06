Cinema | programmazione estiva Uci a 3 | 50 euro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 26 giugno 2023) In occasione dell’arrivo della stagione, Ucis propone unaricca di film al prezzo speciale di 3,50a biglietto. Ucis aderisce aRevolution, l’iniziativa promossa dal ministero della Cultura, in collaborazione con Anec e Anica, proponendo in tutte le multisala la visione dei film di nuova uscita italiani edpei al prezzo di soli 3,50a biglietto fino al 16 settembre. Inoltre, in concomitanza conRevolution, il Uci lancia unaspeciale, sempre fino al 16 settembre, proponendo ogni settimana e in orari diversi (alle 16, alle 19 e alle 22 circa) tre film di successo sempre al prezzo di 3,50a ...