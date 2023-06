Cina | Con la Russia buona e stretta comunicazione a tutti i livelli

Mao ha inoltre ricordato che "in qualita' di vicino amichevole e partner strategico globale di coordinamento nella nuova era, lasostiene e crede che la Russia possa mantenere la stabilita' ...... ma anche perché è la prima nel segmento dei macchinari ferroviari, dove il gruppo già operala ... Stati Uniti, Russia,e Colombia"", ha aggiunto. A fronte di un enterprise value di circa 25 ......8%) dopo il +1,0% nel primo trimestre, mal'indicatore sui nuovi cantieri che anticipa comunque ... Per launa 'ripartenza sotto le attese'. Infine 'bene la manifattura indiana, trainata dalla ...

La Cina e la Russia mantengono 'una buona e stretta comunicazione a tutti i livelli'. Lo ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri ...La Cina minimizza la rivolta di Prigozhin e del Gruppo Wagner, senza citare Putin: «Affari interni della Russia».