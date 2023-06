Ciclismo | Tour de France | Bernal capitano della squadra britannica

(Di lunedì 26 giugno 2023) Sarà il colombiano Egan Bernal a guidare laper ildeIneos Grenadiers. Con lui gli spagnoli Carlos Rodriguez, Jonathan Castroviejo e Omar Fraile, il polacco Michal Kwiatkowski, il colombiano Daniel Martinez e i britannici Tom Pidcock e Ben Turner. Per quanto riguarda il team Jumbo-Visma sarà Jonas Vingegaard il capitano. Il campione in carica tenterà di bissare il successo del 2022 con una formazione quanto mai competitiva al suo fianco. Al via anche: Wout van Aert, Dylan van Baarle, Sepp Kuss, Tiesj Benoot, Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck e Wilco Kelderman. SportFace.

Il campione in carica Vingegaard guida la Jumbo - Visma, l'Ineos punta su Bernal. PARIGI (FRANCIA) - Fra i team più attesi dell'imminentede France c'è di certo l'UAE Emirates. La formazione emiratina si presenta al via con il 24enne sloveno Tadej Pogacar, vincitore della corsa gialla nel 2020 e nel 2021, e con Matteo Trentin al ...Egan Bernal parteciper alla 110esima edizione delde France. Il vincitore del 2019 torna quindi alla Grande Boucle, che prender il via sabato a Bilbao, a tre anni dall'ultima partecipazione e dopo il terribile incidente in allenamento di inizio .Mentre il mondo delpiange ancora la morte di Gino Mäder al Giro di Svizzera, dopo che la Corsa Rosa ha ... ecco le cose da sapere sulde France 2023. I favoriti del 110°de ...

Il campione in carica Vingegaard guida la Jumbo-Visma, l'Ineos punta su Bernal.PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Fra i team più attesi ...