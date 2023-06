Ciampino | ubriaco e drogato alla guida del bus della gita | autista denunciato

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) – Stava per portare i piccoli alunni di una scuola dell'infanzia in, ma è stato trovato positivo all'alcol edroga. E’ accaduto sabato scorso quando gli agentipolizia locale dihanno effettuato il controllo dei bus in partenza per unascolastica. L’uomo nascondeva, tra l’altro, al latodel bus una bottiglia di birra semivuota. A nulla sono serviti i tentativi e le “simulazioni”, messe in atto per evitare i controlli di rito. Secondo la ricostruzionepolizia locale, la strumentazione sul posto, infatti, ha confermato la positività. In seguito è emerso che l'uomo aveva assunto anche sostanza stupefacente. L’intera attività di polizia è stata fatta, anche con la collaborazione dei genitori e...

