Chiara Ferragni? La super-star di Hollywood che ha perso la testa per sua madre | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Harrison Ford pazzo della mamma di? Questa l'indiscrezione che gira di più nelle ultime ore. I due si sono incontrati alla 69esima edizione del Taormina Film Fest in Sicilia, dove è stata presentata l'anteprima italiana dell'ultimo film dell'attore: "Indiana Jones e il Quadrante del Destino". Il divo diha poi preso parte a una conferenza stampa, durante la quale ha risposto alle domande dei presenti. Tra questi c'era anche Marina Di Guardo, scrittrice nonchédella. La Di Guardo ha voluto condividere con i suoi fan la gioia provata nell'incontrare l'attore. E lo ha fatto attraverso un post su Instagram, in cui ha scritto: “Un'esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film”. A corredo una serie di scatti ...