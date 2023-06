Chi sono Ale e Federico | la coppia di Temptation Island 2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 26 giugno 2023) ? Fidanzati da tre anni, Ale ha deciso di partecipare al programma perché vuole damaggiori certezze riguardo il loro futuro insieme., però, ha una visione del futuro completamente diversa da quella della sua fidanzata che vuole stabilità, sposarsi e mettere su famiglia. Ma qualile regole (regolamento) di? Il programma mette in gioco sei coppie stabili tra i 20 e i 35 anni. Non sposate e senza figli, vivranno separati per 21 giorni in un resort. Con loro 28 single (14 uomini e 14 donne) nel ruolo dei “tentatori”. Come sempre ci sarà il fatidico momento dei Falò. Dove i fidanzati o le fidanzatechiamati per nuove e importanti rivelazioni attraverso video che mostrano i fatti che accadono nei rispettivi ...