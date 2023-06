Chi è Lukashenko | il leader bielorusso alleato di Putin

(Di lunedì 26 giugno 2023) Il primo mandato Quando si presenta come candidato per le elezioni presidenziali del 1994,è uno sconosciuto per buona parte dei cittadini. Nato nel 1954, un passato nell'Armata Rossa, una ...

Leggi Anche Wagner si ferma a 200 chilometri da Mosca - Cremlino: 'Non perseguiremo Prigozhin e i suoi mercenari, Putin riconoscente a' La politica diI motivi dietro l'ostilità ..."Non credo che ci siano ragioni solide per credere che Prigozhin ascolterebbee le sue assicurazioni e cheabbia abbastanza influenza e voce in capitolo nella politica interna ...Grazie alla mediazione del Presidente bielorusso Aleksandrla rivolta dell'esercito ... Evidentemente la stella di Putin sta declinando e, dopo ieri, lo percepisce persinolo sostiene a ...

Lukashenko, chi è il presidente bielorusso definito “l’ultimo dittatore d’Europa” Sky Tg24

Considerato da molti come l'ultimo dittatore europeo, è da anni legato a doppio filo con la vicina Russia. Fondamentale la sua mediazione per fermare Prigozhin ...