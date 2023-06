Che noia i Coldplay | influencer ipocriti e buonisti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 26 giugno 2023) Santoddio, la. Isono proprio lo spirito del tempo, cioè la. Tutto così piatto, così banale, così prevedibile, così liofilizzato, musica di consumo senza musica, puro consumo che si maschera con l’impegno sociale ciarlatano, con la filantropia cialtrona che dissimula una licantropia malsana. Noiosi come le loro prediche, come il woke di cui sono inzuppati, come le agende progressiste di cui fanno i testimonial, come le campagne elettorali per i Dem, da Kerry a Obama, come le crociate per i genderdisney. Noiosi, mortalmente noiosi, senza mito, senza epos, nessun sentore tragico, nessuna ombra di morte senza la quale l’arte non è proponibile, non esiste, semplicemente e difatti questi sono niente, quell’inconsistenza zuccherina giulebbosa noiosa odiosa da jingle pubblicitario, Viva la vida, palloncini, cesti pieni di ...