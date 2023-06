Cessioni importanti L'Atalanta sarà pronta anche a questo (comportandosi da grande)

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un calciomercato in uscita delchiaro e al tempo stesso ambizioso indipendentemente da quelle che saranno le. Ecco perché Le voci sui gioielli delaccostati a determinate squadre è un contesto ormai abitudinario, specialmente quando si è in pieno periodo calciomercato. Tanto per fare qualche nome Scalvini, Koopmeiners, Hojlund, Lookman (e così via), costantemente etichettati come partenti e dati alle cosiddette “big”. Tralasciando la differenza tra notizia concreta o meno, ci si scorda di un punto importante:è unasquadra, in Europa League, e avente dalla sua un progetto ambizioso, dandole la capacità di sapersi riadattare pur rimanere in alto. Detto in poche parole: cadere in piedi. Certo, tutelare la propriazza vuol dire ...