113che hanno agito con lo scopo di fare propaganda sono state detenute. Per favore, non condividete le loro azioni, nemmeno se volete criticarle", ha scritto Gul su Twitter. In occasione del ...Con il vento che ha finalmente mollato la prese e le onde sgonfie, ricominciano gli arrivi a Lampedusa. Nella notte,che tentavano la traversata su tre gusci di ferro sono stati individuate e soccorse al largo dell'isola. Altre cinquecento, sparpagliate su una decina di barchini, circa sono ...113che hanno agito con lo scopo di fare propaganda sono state detenute. Per favore, non condividete le loro azioni, nemmeno se volete criticarle", ha scritto Gul su Twitter. In occasione del ...

Centrotredici persone arrestate durante il Pride di Istanbul - Europa Agenzia ANSA

Sono 113 le persone arrestate in tutto ieri durante il Pride di Istanbul che è stato fermato dalle forze dell'ordine dopo che qualche centinaio di manifestanti aveva marciato per una decina di minuti ...