Centrodestra si conferma in Molise | il M5s affossa il centrosinistra

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 26 giugno 2023) Nonostante lo spoglio lento l'esito delle elezioni regionali in, con poco più della metà delle sezioni scrutinate, sembra assegnare nettamente la vittoria al candidato delFrancesco Roberti, stabilmente intorno al 64%, sullo sfidante delRoberto Gravina, intorno al 35%. La regione più piccola d'Italiacosì la coalizione del presidente uscente Donato Toma e soprattutto, a livello nazionale, l'ottimo stato di salute della maggioranza di Giorgia Meloni. L'omaggio a Berlusconi Un segnale di fiducia, in particolare, per Forza Italia, partito di Roberti (sostenuto anche da Fdi, Lega, Udc, Popolari,che Vogliamo e Noi Moderati Roberti Presidente), al suo primo confronto con le urne dopo la scomparsa del leader Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, ha ricordato il ...