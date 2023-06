Cento lire “piccola” | ne hai ancora una? Ecco quelle vendute a più di 11 000€

Leggi su blowingpost

(Di lunedì 26 giugno 2023) Forse non tutti sanno che ci sono esemplari delle tanto compianteche sono molto apprezzati e ricercati dai collezionisti. Questo è il caso della moneta da 100di cui andremo a parlare oggi. Alcuni rari esemplari sono all’asta ad un valore che davvero rilevante; ma quali sono queste monete? Scopriamole insieme all’interno dell’articolo! Le monete da 100fanno parte delle emissioni monetarie tra le più longeve in generale, perché sono state coniate per circa mezzo secolo, e sono state in circolazione fino al 2002 – anno in cui poi è entrato in vigore l’Euro.delle 100più conosciute è chiamata Minerva 2° tipo, ha delle misure ridotte rispetto alla versione precedente ed è stata coniata solo per pochi anni. 100Minerva: com’è fatta e quanto valgono gli ...