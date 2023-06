Da destra, e non solo, giù mazzate adi "vergogna", "non ha pietà per quei morti" e giù a ... hanno potuto sbarcare ae Augusta. Poche ore di navigazione contro giorni. Oltretutto con ...Il suono deidal buio dell'Atlantico - Sopravvissuto nel 2019: 'Missione suicida' - Il video ... Lo spiega alla Dire la neuroscienziata Arianna Di Stadio, docente all'Università die ...Forse, come i radar avrebbero rilevato, hanno battutoper essere sentiti e geolocalizzati, ... docente all'Università die ricercatrice nel Laboratorio di Neuroinfiammazione del UCL Queen ...

Catania, i 10 colpi a zero di Laneri per la Serie B ItaSportPress

Il Tribunale del Riesame di Catania ha confermato la misura cautelare per Primo Garao, il 22enne siracusano, arrestato nelle settimane scorse per tentato omicidio.Lo ha detto il magistrato Francesco Puleio coordinatore Dda di Catania. Il magistrato era in città per la presentazione del suo primo romanzo.