Caso Report | Santanché tira dritto | «Dimettermi? E perché mai?» E rilancia Open to Meraviglia | «Presto vedrete Venere sugli sci»

(Di lunedì 26 giugno 2023) Daniela Santanchè non ha alcuna intenzione di dimettersi. Ed aspetta anzi con ansia il giorno in cui potrà chiarire tutti i dubbi sull’operato delle sue società in Parlamento. Lo ha detto la ministra questa mattina ai cronisti a margine di un evento al Palazzo delle Stelline di Milano. «Risponderò su tutto, sono 23 anni che faccio politica, e ci ho sempre messo la faccia», ha assicurato la titolare del dicastero del Turismo sollecitata sul suo stato d’animo dopo il fuoco di fila di polemiche seguite all’inchiesta disui presunti illeciti delle società Visibilia e Ki Group: testimonianze di fornitori non pagati, Tfrpercepiti e abuso della cassa integrazione Covid. «Serena? Non mi definirei cosìporta sfiga», ha scherzato, ribadendo poi però che non c’è da avere «alcuna preoccupazione! sul ...