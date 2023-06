Casal Palocco | il gip | ' La Lamborghini andava a 124 km h | dal suv sono spariti i video'

La personalità di Matteo Di Pietro, secondo il gip di Roma che si occupa dell'incidente dinel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni, "non appare tranquillizzante, tenuto conto ...Il suv Lamborghini guidato dallo youtuber Matteo Di Pietro viaggiava a oltre 120 km orari poco prima di travolgere ala Smart ForFour su cui si trovava il bambino di 5 anni, morto a causa dell'impatto avvenuto lo scorso 14 giugno. Lo scrive la giudice per le indagini preliminari di Roma Angela Gerardi ...- Fatti inquietanti come quanto accaduto la scorsa settimana a, dove un bimbo di cinque anni è stato investito ad un'automobile con alla guida un ragazzo intento a filmare dei video no -...

Incidente Casal Palocco, ordinanza: Lamborghini a 124 km orari Adnkronos

Nell'ordinanza del gip, che dispone i domiciliari per Matteo Di Pietro, si evidenzia che il Suv prima dell'incidente viaggiava a 124 km/h.a Casal Palocco, Roma. I dati del Gps della Urus Grazie all’analisi dei dati del Gps del SUV, “emerge che – si legge nell’ordinanza che motiva le esigenza cautelari per Di Pietro – la Lamborghini ...