Cartelle | ultimi giorni per la vecchia e parte la nuova rottamazione Multe | tasse e tributi dei Comuni | tutto quello che c’è da sapere

Il termine ultimo per la presentazione dell'istanza di rottamazione delleesattoriali è ... tempo per pensarci ce n'è stato anche troppo e non bisogna attendere gligiorni perché si ...Il limite ultimo è fissato al 30 giugno. Poi si comincia con la procedura per le pendenze fino a 1000 ...Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazionegiorni per l'istanza nel segno dell'incertezza Tregua fiscale Agenzia delle Entrate - Riscossione Pubblico

Rottamazione cartelle, ultimi giorni per l'istanza nel segno dell ... Informazione Fiscale

Ancora pochi giorni per presentare domanda di rottamazione 2023, ma a questo punto il consiglio è quello di presentarla il prima possibile.MERCOLEDI 28 prossimo, il TAR di Bari discuterà il ricorso presentato dall’Unione commercianti Manfredonia sulla illegittimità, sostiene, degli aumenti delle cartelle Cosap, del canone cioè che si ...