Carolina di Monaco si fa da parte | “Non ho più l’età”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 26 giugno 2023)diè la sorella maggiore del principe Alberto, tra i volti più influenti nella famiglia dei Grimaldi. Sempre gentile e regale nell’animo e nell’aspetto, questa volta però la principessa ha deciso di prendere una scelta netta per il futuro della sua vita a corte. Si è sempre mostrata in totale semplicità e non ha mai amato del tutto brillanti e lustrini, ma anche per questo è stata sempre apprezzatadi. Adesso la reale della corte monegasca ha però scelto una via diversa per il suo futuro. Si tratta di una scelta netta e quasi drastica, ma necessaria per il suo benessere. La sorella del principe Alberto ha deciso di farsi dadi, foto Ansa – VelvetGossipDa sempre in prima linea per la famiglia Grimaldi. Impeccabile ...