“Caro amico ti scrivo… ma dove sei finito? E quanto soffro”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 26 giugno 2023) “Dai, sentiamoci” oppure “Fatti viv*” o ancora “Abbiamo ancora in sospeso quell’aperitivo io e te…”. Quante volte abbiamo pronunciato, scritto, letto o ascoltato frasi come queste? Siamo sinceri, moltissime! L’estate poi, si sa, è un periodo dell’anno in cui noi orobici (autoctoni o no), dopo il rigido inverno, tendiamo ad uscire più spesso dalle nostre tane e così le possibilità di incontrarsi con altri simili aumentano. E inevitabilmente aumentano anche gli incontri casuali, non programmati o anche non graditi… quelli imbarazzanti che si concludono, appunto, con formule di saluto come quelle citate poc’anzi. “Ehi, non facciamo passare un altro anno per vederci!” Ma qui siamo di fronte a comportamenti tutto sommato normali e fisiologici che possono essere derubricati come “bugie bianche” o “bugie sociali”: atteggiamenti che fanno parte del nostro vivere quotidiano e delle relazioni ...