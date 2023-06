Cari grillini | siete solo elettori Pd che non ce l’hanno fatta

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu – Isonol’ultimo archetipo diPd, fatto ormai evidente da anni, ma ancora più tragicomico se si pensa da dove erano partiti, inquadrando il Nazareno addirittura come il nemico numero uno, seguendo il classico schema della “sinistra che ha tradito” in favore di non si capisce mai bene quale e presunta “vera sinistra” (che poi si rivela essere identica in tutto alla “falsa”).e Pd, identici ma polemici Quando icome dirigenti – esplosero sulla scena politica, il nemico numero uno era il Pd. Perfino l’antiberlusconismo recitava un ruolo tutto sommato secondario, rilanciato ogni tanto, alla buona, per non perdere di vista i punti di contatto “mainstream”. E una parte di quell’elettorato veniva addirittura da destra (una ...