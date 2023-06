Carburanti | oggi prezzi benzina e diesel in lieve rialzo

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 26 giugno 2023) (Adnkronos) –praticati alla pompa diancora in leggera salita,, sulla reteitaliana a valle dei rialzi della scorsa settimana. Quanto alle quotazioni internazionali dei prodotti petroliferi, venerdì hanno chiuso indiscesa. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservadel Mimit aggiornati alle 8 di ieri 25 giugno, il prezzo medio praticato dellain modalità self è 1,855 euro/litro (1,854 la rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,850 e 1,868 euro/litro (no logo 1,843). Il prezzo medio praticato delself è 1,696 euro/litro (rispetto a 1,693), con le compagnie ...