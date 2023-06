Carabinieri minacciati di morte ed oltraggiati da ‘un corteo funebre’ | choc a Bari Unarma | “Intervenga l’Autorità”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 26 giugno 2023) Chissà se, a causa di ‘severe regole comportamentali’ che, professionalmente, in gran parte finiscono per ‘condizionare’ i loro comportamento, o forse, a causa delle conseguenze dei continui trasferimenti di servizio, oltretutto per nulla supportati (nel caso delle famiglie), da stipendi mensili all’altezza. In tutto ciò, particolare da non poco, il continuo ‘rischio fisico’, che rappresenta la costante per i tutori delle forze dell’ordine. Polizia ed Arma: tra i casi di suicidio e le aggressioni subite, qualcosa non sta funzionando come dovrebbe Esattamente, non siamo in grado di capire cosa stia accadendo, ma certo è, come riferiscono le varie sigle di categoria sindacali che ospitiamo frequentemente nelle nostre pagine, impressiona la situazione del corpo della Polizia di Stato, praticamente angustiato da un crescente numero di suicidi. Sebbene questo tragico fenomeno sia meno ...