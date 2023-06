Capozucca | «Cragno vuole la Fiorentina | su Bellanova…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 26 giugno 2023) Stefano, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato del futuro di Alessioe Raoul Bellanova Stefano, ex direttore sportivo del Cagliari, ha parlato a Radio FirenzeViola.– «Mi spiace moltissimo. È un ragazzo molto sensibile, un po’ penalizzato dall’altezza come dicono tutti, è 184 centimetri, ma non è un nano. La priorità per un portiere però è parare e lui è uno che para. Mi è dispiaciuto vederlo spettatore questa stagione, conosco il suo carattere e penso di sapere quanto ha sofferto. Non può fare un’altra stagione così, deve andare via, ricominciare. Sono anche affezionato un po’ a lui, abbiamo un buon rapporto. L’Empoli cederà Vicario, io penserei a. Deve cambiare aria, deve andare via. Non può stare ancora a Monza, dove Di Gregorio ha fatto anche ...