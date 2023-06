Cancro al rene | perché alcune forme sono più aggressive di altre | la risposta in uno studio su Nature cancer

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 26 giugno 2023) Un gruppo di ricerca dell’MD AndersonCenter di Houston, in collaborazione con colleghi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, ha fatto un’importante scoperta, pubblicata su, a proposito dellodei tumori al. Si tratta di una specifica caratteristica molecolare che rende alcuni tumori più aggressivi di altri, facendo loro tollerare il caos genetico che caratterizza la malattia. L’importanza di questa novità in campo accademico è fondamentale poiché potrebbe permettere di identificare in anticipo i pazienti che hanno bisogno di trattamenti più incisivi, oltre che di utilizzarla come bersaglio verso cui indirizzare nuove tipologie di farmaci. Il carcinoma a cellule renali è la forma più comune didel, che ...