Cancellazioni di voli e ritardi Il 5G sta per rovinare le vacanze in Usa

...il 50% di tutti iin transito in Europa sono decollati o atterrati in ritardo . È la conferma che anche l'estate 2023 sarà all'insegna dei disagi per i passeggeri, con scioperi,e, ...ROMA " Se cercate conferme che l'estate è iniziata, fate un salto in aeroporto e contate quantipartono in ritardo . Magari capiterà anche al vostro, se salirete a bordo. Il mese di giugno " il primo segnato da un robusto afflusso di vacanzieri estivi negli scali " porta con sé tanti ...... così da ristabilire, eliminando i disagi dovuti a ritardi,, rimborsi e riprotezioni su altri, l'auspicata e regolare attività degli aeromobili impiegati nelle connessioni da e ...

Voli, poche cancellazioni e tanti ritardi. Sugli scali italiani pesano anche anche le esercitazioni Nato la Repubblica

La decisione è stata presa dopo i numerosi ritardi e cancellazioni accumulati, ripetutisi anche sabato proprio con la Sicilia, con i voli per Lampedusa, Comiso e Pantelleria ...Secondo i primi dati in Europa nei mesi scorsi i voli in orario sono appena sei su dieci. Pesano i colli di bottiglia post Covid-19 ma anche la crisi del clima ...