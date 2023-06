(Di lunedì 26 giugno 2023) Un ragazzo di 29originario di Livorno è statoprivo di vita su unadelle Canarie. La famiglia è stata avvisata a più di una settimana di distanza dal decesso e gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di omicidio

Cameriere di 29 anni trovato morto in spiaggia: è giallo ilGiornale.it

Gianmarco Fenzi, 29 anni, si era trasferito a lavorare a Tenerife. Il suo corpo su una spiaggia della costa Adeje. La famiglia avvisata alcuni giorni dopo ...E’ un piccolo robot che con l’intelligenza artificiale segue un percorso stabilito dall’albergatore ed aiuta ad apparecchiare e a sparecchiare ...