Calendario Finali World Cup pallanuoto 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 giugno 2023) Dal 30 giugno al 2 luglio si disputerà a Los Angeles (USA) la Super Final dellaCup dimaschile: l’Italia farà il proprio esordio nei quarti di finale alla mezzanotte ora italiana contro la Romania nella notte tra il 30 giugno ed il 1° luglio. Il torneo mette in palio due posti per i Mondiali 2024 di Doha: alla Super Final parteciperanno otto squadre, che disputeranno un tabellone ad eliminazione diretta. La diretta tv dellaCup non sarà fruibile, mentre la direttadi tutte le partite sarà disponibile sul canale Recast diAquatics.femminile,Cup Final Long Beach: Italia-Nuova Zelanda 17-7. Il Setterosa giocherà per il 5° postoCUP MASCHILE ...