(Di lunedì 26 giugno 2023) Roma, 26 giu. (Adnkronos Salute) - "Con i cambiamenti delalle nostre latitudini è aumentata molto anche l'umidità. Questo vuol dire maggiore traspirazione. L'organismo si difende traspirando e quindi perdendo acqua. Se non si beve sufficientemente, ci si disidrata più velocemente che in passa

...alimento molto amato e consumato nel periodo estivo anche per dissetarsi e rinfrescarsi dal... LaSilvia Migliaccio opta per un regime dimagrante che permette di perdere fino a 2 o 3 ...Lo spiega all'Adnkronos Salute Ciro Vestita,e fitoterapeuta, divulgatore, autore di diversi libri in tema di alimentazione e benessere. 'I giovani, ovviamente, rischiano di meno - ...In questo periodo la voglia di piatti freschi di stagione aumenta, complice il grande, ma il ... Ad idearla è stato il professor Pietro Migliaccio, dietologo e, autore del Manuale di ...

Caldo: nutrizionista, 'con clima cambiato più disidratati, occhi a rischio' Adnkronos

'Con i cambiamenti del clima alle nostre latitudini è aumentata molto anche l'umidità. Questo vuol dire maggiore traspirazione. L'organismo si ...In questo articolo, rivolto principalmente a principianti, un nutrizionista condivide preziosi consigli su cosa mangiare la sera in estate per evitare di percepire troppo il caldo. Scopriremo quali ...