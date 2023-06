Caldo in Italia | oggi e domani bollino giallo in 6 città

Giallo oggi anche a Milano, che domani però sarà verdein, inizio di settimana con bollino giallo, oggi e domani, su 6 città : Bolzano, Brescia, Firenze, Messina, Perugia e Torino. E' quanto registra il bollettino sulle ondate di calore del ...'Bougainvillea' è il nuovo EP di Tatum Rush. Un viaggio sonoro colorato etra raggi di sole, aria di Cuba, violini tristi per i turisti a Portofino, dove sognare di ...per un primo tour in...Emergenza, scatta il piano del Comune: piscine gratis per gli over 70 Una fiaccolata per il piccolo Manuel: migliaia in strada in bianco, anche il sindaco Gualtieri. 'Non accada più' Lo sfregio ...

Torna il caldo africano con l'anticiclone Scipione, ma non durerà ... Adnkronos

FOGGIA – L'anticiclone africano Scipione è pronto a riprendersi l'Italia. Le previsioni meteo parlano di una nuova, seppur veloce ondata di caldo africano dopo il… Leggi ...